XMA_Keltner_Pivot
在一个柱的两个Keltner通道数值之间画出彩色填充的长方形。
指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // 指标标签的名称 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均的方法 input uint XLength=100; // 平均的深度 input int XPhase=15; // 第一个平均参数, 3//---- 对于 JJMA ，范围在 -100 ... +100, 它影响转换过程的质量; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input double Ratio1=1.0; // 偏移量 1 input double Ratio2=3.0; // 偏移量 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数 input color Up_Color=clrSkyBlue; // 顶部带的颜色 input color Dn_Color=clrHotPink; // 底部带的颜色 input uint SignalBar=0; // 用来取得指标数值的柱的索引 input uint SignalLen=40; // 指标带的长度
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章 不使用额外缓冲区做中间计算来平均价格序列 中有详细描述。
图1. XMA_Keltner_Pivot 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18144
