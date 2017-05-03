CodeBaseSeções
Indicadores

XMA_Keltner_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2432
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Nome para as etiquetas do indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // método de média
input uint XLength=100;                        // profundidade da média                    
input int XPhase=15;                           // parâmetro da primeira média,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input double Ratio1=1.0;                       // desvio 1
input double Ratio2=3.0;                       // desvio 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // constante de preço
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Cor da banda superior do indicador
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Cor da banda inferior do indicador
input uint SignalBar=0;                        // número da barra para obter o valor do indicador 
input uint SignalLen=40;                       // Comprimento das bandas do indicador

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18144

