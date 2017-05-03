Participe de nossa página de fãs
XMA_Keltner_Pivot - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 2432
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Nome para as etiquetas do indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // método de média input uint XLength=100; // profundidade da média input int XPhase=15; // parâmetro da primeira média, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input double Ratio1=1.0; // desvio 1 input double Ratio2=3.0; // desvio 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de preço input color Up_Color=clrSkyBlue; // Cor da banda superior do indicador input color Dn_Color=clrHotPink; // Cor da banda inferior do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o valor do indicador input uint SignalLen=40; // Comprimento das bandas do indicador
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18144
