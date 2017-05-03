Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra.

Parâmetros de entrada do indicador:

input string Symbols_Sirname= "XMA_Keltner_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Ratio1= 1.0 ; input double Ratio2= 3.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrSkyBlue ; input color Dn_Color= clrHotPink ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot