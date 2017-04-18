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XMA_Keltner_Pivot - индикатор для MetaTrader 5
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Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Название для меток индикатора input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // метод усреднения input uint XLength=100; // глубина усреднения input int XPhase=15; // параметр первого усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input double Ratio1=1.0; // девиация 1 input double Ratio2=3.0; // девиация 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input color Up_Color=clrSkyBlue; // Цвет верхней полосы индикатора input color Dn_Color=clrHotPink; // Цвет нижней полосы индикатора input uint SignalBar=0; // номер бара для получения значений индикатора input uint SignalLen=40; // Длина полос индикатора
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XMA_Keltner_Pivot
XMA_BB_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.Color_Spread
Индикатор показывает текущий спред цветной линией.
Piano
Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".StepUpDown
Индикатор направления цены со стрелками и алертами.