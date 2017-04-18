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Индикаторы

XMA_Keltner_Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2205
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Название для меток индикатора
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // метод усреднения
input uint XLength=100;                        // глубина  усреднения                    
input int XPhase=15;                           // параметр первого усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double Ratio1=1.0;                       // девиация 1
input double Ratio2=3.0;                       // девиация 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // ценовая константа
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Цвет верхней полосы индикатора
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Цвет нижней полосы индикатора
input uint SignalBar=0;                        // номер бара для получения значений индикатора
input uint SignalLen=40;                       // Длина полос индикатора

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XMA_Keltner_Pivot

Рис.1. Индикатор XMA_Keltner_Pivot

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.

Color_Spread Color_Spread

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.

Piano Piano

Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".

StepUpDown StepUpDown

Индикатор направления цены со стрелками и алертами.