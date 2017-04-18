Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.

Входные параметры индикатора:

input string Symbols_Sirname= "XMA_Keltner_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Ratio1= 1.0 ; input double Ratio2= 3.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrSkyBlue ; input color Dn_Color= clrHotPink ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XMA_Keltner_Pivot