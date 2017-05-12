Zwei mit Farbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Keltner Kanäle auf einem Balken gezeichnet werden.

Eingabeparameter des Indikators:

input string Symbols_Sirname= "XMA_Keltner_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Ratio1= 1.0 ; input double Ratio2= 3.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrSkyBlue ; input color Dn_Color= clrHotPink ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.

Abb.1. Der XMA_Keltner_Pivot Indikator