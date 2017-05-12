und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XMA_Keltner_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1103
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zwei mit Farbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Keltner Kanäle auf einem Balken gezeichnet werden.
Eingabeparameter des Indikators:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Namen für Labels des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Mittelungsmethode input uint XLength=100; // Tiefe der Mittelung input int XPhase=15; // Parameter der ersten Mittelung, //---- für JJMA im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //---- für VIDIA ist das die CMO Periode, für AMA - die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts input double Ratio1=1.0; // Abweichung 1 input double Ratio2=3.0; // Abweichung 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preiskonstante input color Up_Color=clrSkyBlue; // Farbe des oberen Bands des Indikators input color Dn_Color=clrHotPink; // Farbe des unteren Bands des Indikators input uint SignalBar=0; // Nummer des Balkens für das Erhalten der Werte des Indikators input uint SignalLen=40; // Länge der Bands des Indikators
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.
Abb.1. Der XMA_Keltner_Pivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18144
Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.Init_Sync
Die Bibliothek synchronisiert Init/Deinit von Indikatoren
Ausgabe der Werte für die letzten drei Balken auf jedem Zeitrahmen: wenn der Balken bullisch ist - "1", wenn bärisch - "0".SHA512 + HMAC
Viele interessieren sich für die Arbeit mit der BTC-e Börse direkt aus dem МТ. An API der Börse muss man Daten mit der Bestätigung der Validität der Parameter über HMAC-SHA512 senden. In dieser Klasse wurde der Berechnungsalgorithmus von SHA512 und HMAC implementiert