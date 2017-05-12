CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XMA_Keltner_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1103
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XMA_Keltner_Pivot.mq5 (21.72 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Zwei mit Farbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Keltner Kanäle auf einem Balken gezeichnet werden.

Eingabeparameter des Indikators:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingabeparameter des Indikators               |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Namen für Labels des Indikators
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // Mittelungsmethode
input uint XLength=100;                        // Tiefe der Mittelung                   
input int XPhase=15;                           // Parameter der ersten Mittelung,
//---- für JJMA im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist das die CMO Periode, für AMA - die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input double Ratio1=1.0;                       // Abweichung 1
input double Ratio2=3.0;                       // Abweichung 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // Preiskonstante
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Farbe des oberen Bands des Indikators
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Farbe des unteren Bands des Indikators
input uint SignalBar=0;                        // Nummer des Balkens für das Erhalten der Werte des Indikators
input uint SignalLen=40;                       // Länge der Bands des Indikators

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.

Abb.1. Der XMA_Keltner_Pivot Indikator

Abb.1. Der XMA_Keltner_Pivot Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18144

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.

Init_Sync Init_Sync

Die Bibliothek synchronisiert Init/Deinit von Indikatoren

Piano Piano

Ausgabe der Werte für die letzten drei Balken auf jedem Zeitrahmen: wenn der Balken bullisch ist - "1", wenn bärisch - "0".

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Viele interessieren sich für die Arbeit mit der BTC-e Börse direkt aus dem МТ. An API der Börse muss man Daten mit der Bestätigung der Validität der Parameter über HMAC-SHA512 senden. In dieser Klasse wurde der Berechnungsalgorithmus von SHA512 und HMAC implementiert