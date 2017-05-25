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Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5. Трейдеры-новички могут использовать его, чтобы практиковаться в торговых стратегиях. Интерфейс программы выполнен на двух языках: китайском и английском.
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/18136
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