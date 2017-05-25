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Индикаторы

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Leon Lam
Leon Lam

Leon Lam

低调地赚钱……
2 кода 1 тема 15 комментариев
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3825
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5. Трейдеры-новички могут использовать его, чтобы практиковаться в торговых стратегиях. Интерфейс программы выполнен на двух языках: китайском и английском.



Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/18136

Colored Zerolag MACD Colored Zerolag MACD

Это версия ZeroLag MACD для MQL5.

Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries

Эта библиотека предоставляет молниеносный доступ к таймсериям для реализации привычных методов MQL4 (например, iBarShift) в чувствительных к задержкам приложениях на MQL5.

RSI Arrow RSI Arrow

Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.