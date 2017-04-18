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Индикаторы

Average True Range (digital) - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3210
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.

Во входных параметрах можно выбрать два таймфрейма:

Average True Range (digital) inputs

Пример работы:

Average True Range (digital)

Init_Sync Init_Sync

Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Custom Moving Average Levels Custom Moving Average Levels

Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.