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Average True Range (digital) - индикатор для MetaTrader 5
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Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.
Во входных параметрах можно выбрать два таймфрейма:
Пример работы:
Init_Sync
Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторовXFatlXSatlCloud_HTF
Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Custom Moving Average Levels
Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.Session Buy Sell Orders
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.