Indikatoren

Average True Range (digital) - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Ansichten:
1184
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Die Werte des Average True Range (ATR) Indikators von anderen Zeitrahmen werden als Text auf den Chart ausgegeben.

In den Eingabeparametern kann man zwei Zeitrahmen auswählen:

Average True Range (digital) inputs

Ein Beispiel:

Average True Range (digital)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18091

