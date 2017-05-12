Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Average True Range (digital) - Indikator für den MetaTrader 5
Die Werte des Average True Range (ATR) Indikators von anderen Zeitrahmen werden als Text auf den Chart ausgegeben.
In den Eingabeparametern kann man zwei Zeitrahmen auswählen:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18091
