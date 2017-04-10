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Size of a candle (histogram) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.
Sound Alert Entry Out
При закрытии позиции проигрывается сигнал.Breakdown signaling
Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.
Morse code
Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLossSD Delete Indicators
Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков.