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Индикаторы

Size of a candle (histogram) - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2817
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.

Size of a candle (histogram) M5

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

При закрытии позиции проигрывается сигнал.

Breakdown signaling Breakdown signaling

Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.

Morse code Morse code

Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLoss

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков.