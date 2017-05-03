Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Size of a candle (histogram) - indicador para MetaTrader 5
3484
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador mostra o tamanho da vela (High-Low) e a direção como um histograma colorido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18074
