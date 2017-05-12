CodeBaseKategorien
Size of a candle (histogram) - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator stellt die Kerzengröße (High-Low) und die Richtung in Form eines farbigen Histogramms dar.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18074

Morse code Morse code

Handel nach angegebenen Kombinationen (Muster) von Kerzen. Kodierung (Markierung) der Kerzen: bullische Kerze - "1", bärische -"0". TakeProfit, StopLoss

MAX_LOT MAX_LOT

Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage.

CloseOrdersBySymbol CloseOrdersBySymbol

Das Skript schließt alle Pending Orders des aktuellen Symbols.

CloseAllOrders CloseAllOrders

Das Skript schließt alle Pending Orders auf allen Symbolen gleichzeitig.