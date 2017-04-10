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Morse code - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2837
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей, TakeProfit, StopLoss.

Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0":

Morse code

Нужная комбинация свечей выбирается из выпадающего списка:

Morse code inputs

Size of a candle (histogram) Size of a candle (histogram)

Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

При закрытии позиции проигрывается сигнал.

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.