Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Morse code - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2837
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей, TakeProfit, StopLoss.
Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0":
Нужная комбинация свечей выбирается из выпадающего списка:
Size of a candle (histogram)
Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.Sound Alert Entry Out
При закрытии позиции проигрывается сигнал.
SD Delete Indicators
Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков.Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF
Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.