Expert Advisors

Morse code - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1282
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Morse code.mq5 (30.22 KB) ansehen
Handel nach den angegebenen Kombinationen (Mustern) der Kerzen, TakeProfit, StopLoss.

Kodierung (Markierung) der Kerzen: bullische Kerze - "1", bärische -"0":

Morse code

Die notwendige Kombination der Kerzen wird aus einer Dropdown-Liste ausgewählt:

Morse code inputs

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18066

