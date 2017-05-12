und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EXP_MAX_LOT - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 946
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: Andrey Mishustin
Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann. Der berechnete Wert wird standardmäßig in der rechten oberen Ecke des Charts angezeigt.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.06.2012 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Eingabeparameter des Expert Advisors:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Expert Advisors | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // Typ der Position //---- Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // Namen für Labels des Indikators input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // Farbe des Indikators input uint Font_Size=15; // Schriftgröße des Indikators input uint X_=15; // Horizontale Verschiebung input int Y_=15; // Vertikale Verschiebung input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke //+------------------------------------------------+
Abb.1. Der EXP_MAX_LOT Expert Advisor auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18056
Ein Skript für das Platzieren von zwei Buy Stop Limit und Sell Stop Limit Orders mit dem gleichem Abstand.OpenSellStopLimitOrder
Ein Skript für das Platzieren einer SellStop Limit Order.
Zehn Indikatoren Parabolic Stop and Reverse system in einem FensterMAX_LOT
Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage.