Expert Advisors

EXP_MAX_LOT - Experte für den MetaTrader 5

Echter Autor: Andrey Mishustin

Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann. Der berechnete Wert wird standardmäßig in der rechten oberen Ecke des Charts angezeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.06.2012 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.


Eingabeparameter des Expert Advisors:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingabeparameter des Expert Advisors                     |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY;    // Typ der Position
//---- Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators
input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_";         // Namen für Labels des Indikators
input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue;          // Farbe des Indikators
input uint Font_Size=15;                               // Schriftgröße des Indikators
input uint X_=15;                                      // Horizontale Verschiebung
input int Y_=15;                                       // Vertikale Verschiebung
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke
//+------------------------------------------------+

Abb.1. Der EXP_MAX_LOT Expert Advisor auf dem Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18056

