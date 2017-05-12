Echter Autor: Andrey Mishustin

Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann. Der berechnete Wert wird standardmäßig in der rechten oberen Ecke des Charts angezeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.06.2012 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.





Eingabeparameter des Expert Advisors:

input ENUM_POSITION_TYPE PosType= POSITION_TYPE_BUY ; input string Symbols_Sirname= "MAX_LOT_Label_" ; input color IndName_Color= clrMediumSlateBlue ; input uint Font_Size= 15 ; input uint X_= 15 ; input int Y_= 15 ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ;

Abb.1. Der EXP_MAX_LOT Expert Advisor auf dem Chart