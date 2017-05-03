Participe de nossa página de fãs
EXP_MAX_LOT - expert para MetaTrader 5
1130
Autor real: Andrei Mishústin
O Expert Advisor calcula o valor máximo do lote que pode ser usado para abrir posições sobre a totalidade do montante dos fundos disponíveis do depósito. O valor estimado é exibido por padrão no canto superior direito do gráfico.
Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.06.2012.
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Expert Advisor | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // Tipo de posição //---- configurações da exibição do indicador input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // Nome para as etiquetas do indicador input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // Cor do indicador input uint Font_Size=15; // Tamanho da fonte do indicador input uint X_=15; // Deslocamento horizontal input int Y_=15; // Deslocamento vertical input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação //+------------------------------------------------+
Fig.1. Expert Advisor EXP_MAX_LOT no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18056
