Experts

EXP_MAX_LOT - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Autor real: Andrei Mishústin

O Expert Advisor calcula o valor máximo do lote que pode ser usado para abrir posições sobre a totalidade do montante dos fundos disponíveis do depósito. O valor estimado é exibido por padrão no canto superior direito do gráfico.

Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.06.2012.


Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do Expert Advisor                    |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY;    // Tipo de posição
//---- configurações da exibição do indicador
input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_";         // Nome para as etiquetas do indicador
input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue;          // Cor do indicador
input uint Font_Size=15;                               // Tamanho da fonte do indicador
input uint X_=15;                                      // Deslocamento horizontal
input int Y_=15;                                       // Deslocamento vertical
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação
//+------------------------------------------------+

Fig.1. Expert Advisor EXP_MAX_LOT no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18056

