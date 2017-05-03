Autor real: Andrei Mishústin

O Expert Advisor calcula o valor máximo do lote que pode ser usado para abrir posições sobre a totalidade do montante dos fundos disponíveis do depósito. O valor estimado é exibido por padrão no canto superior direito do gráfico.

Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.06.2012.





Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input ENUM_POSITION_TYPE PosType= POSITION_TYPE_BUY ; input string Symbols_Sirname= "MAX_LOT_Label_" ; input color IndName_Color= clrMediumSlateBlue ; input uint Font_Size= 15 ; input uint X_= 15 ; input int Y_= 15 ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ;

Fig.1. Expert Advisor EXP_MAX_LOT no gráfico