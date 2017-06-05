代码库部分
到包裹
EA

EXP_MAX_LOT - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1417
等级:
(18)
已发布:
EXP_MAX_LOT.mq5 (23.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Andrey Mishustin

本EA交易计算使用存款中的全部可用保证金可以建仓的最大手数。计算的数值默认显示在图表的右上角。

本 EA 交易最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2012年6月21日发布在mql4.com 的代码库中。


EA交易的输入参数:

//+------------------------------------------------+ 
//|  EA交易的输入参数                |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY;    // 仓位类型
//---- 指标显示设置
input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_";         // 指标标签的名称
input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue;          // 指标颜色
input uint Font_Size=15;                               // 指标字体大小
input uint X_=15;                                      // 水平偏移
input int Y_=15;                                       // 垂直偏移
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示的角落
//+------------------------------------------------+

图1. 图表上的 EXP_MAX_LOT EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18056

