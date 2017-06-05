真实作者: Andrey Mishustin

本EA交易计算使用存款中的全部可用保证金可以建仓的最大手数。计算的数值默认显示在图表的右上角。

本 EA 交易最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2012年6月21日发布在mql4.com 的代码库中。





EA交易的输入参数:

input ENUM_POSITION_TYPE PosType= POSITION_TYPE_BUY ; input string Symbols_Sirname= "MAX_LOT_Label_" ; input color IndName_Color= clrMediumSlateBlue ; input uint Font_Size= 15 ; input uint X_= 15 ; input int Y_= 15 ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ;

图1. 图表上的 EXP_MAX_LOT EA