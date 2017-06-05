请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Andrey Mishustin
本EA交易计算使用存款中的全部可用保证金可以建仓的最大手数。计算的数值默认显示在图表的右上角。
本 EA 交易最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2012年6月21日发布在mql4.com 的代码库中。
EA交易的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| EA交易的输入参数 | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // 仓位类型 //---- 指标显示设置 input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // 指标标签的名称 input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // 指标颜色 input uint Font_Size=15; // 指标字体大小 input uint X_=15; // 水平偏移 input int Y_=15; // 垂直偏移 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示的角落 //+------------------------------------------------+
图1. 图表上的 EXP_MAX_LOT EA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18056
