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EXP_MAX_LOT - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2162
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Андрей Мишустин

Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита. Расчитанное значение отображается по умолчанию в правом верхнем углу графика.

Впервые этот эксперт был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.


Входные параметры эксперта:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры эксперта                    |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY;    // Тип позиции
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_";         // Название для меток индикатора
input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue;          // Цвет индикатора
input uint Font_Size=15;                               // Размер шрифта индикатора
input uint X_=15;                                      // Смещение по горизонтали
input int Y_=15;                                       // Смещение по вертикали
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
//+------------------------------------------------+

Рис.1. Эксперт EXP_MAX_LOT на графике

Рис.1. Эксперт EXP_MAX_LOT на графике

Para_B_HTF Para_B_HTF

Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окне

OpenBuySellStopLimitOrders OpenBuySellStopLimitOrders

Скрипт для размещения двух Buy Stop Limit и Sell Stop Limit ордеров на одинаковом расстоянии.

MAX_LOT MAX_LOT

Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита.

CloseOrdersBySymbol CloseOrdersBySymbol

Скрипт закрывает все отложенные ордера по текущему символу.