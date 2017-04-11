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EXP_MAX_LOT - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Андрей Мишустин
Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита. Расчитанное значение отображается по умолчанию в правом верхнем углу графика.
Впервые этот эксперт был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.
Входные параметры эксперта:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // Тип позиции //---- настройки визуального отображения индикатора input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // Название для меток индикатора input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // Цвет индикатора input uint Font_Size=15; // Размер шрифта индикатора input uint X_=15; // Смещение по горизонтали input int Y_=15; // Смещение по вертикали input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения //+------------------------------------------------+
Рис.1. Эксперт EXP_MAX_LOT на графике
Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окнеOpenBuySellStopLimitOrders
Скрипт для размещения двух Buy Stop Limit и Sell Stop Limit ордеров на одинаковом расстоянии.
Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита.CloseOrdersBySymbol
Скрипт закрывает все отложенные ордера по текущему символу.