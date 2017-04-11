Реальный автор: Андрей Мишустин

Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита. Расчитанное значение отображается по умолчанию в правом верхнем углу графика.

Впервые этот эксперт был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.





Входные параметры эксперта:

input ENUM_POSITION_TYPE PosType= POSITION_TYPE_BUY ; input string Symbols_Sirname= "MAX_LOT_Label_" ; input color IndName_Color= clrMediumSlateBlue ; input uint Font_Size= 15 ; input uint X_= 15 ; input int Y_= 15 ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ;

Рис.1. Эксперт EXP_MAX_LOT на графике