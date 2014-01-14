ZigZag basado en fractales. Gracias a que utiliza indicador Fractals, funciona mucho más rápido que el indicador ZigZag convencional.

La clase CEROnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.