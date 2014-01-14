Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clock-Indiсator - indicador para MetaTrader 5
Indicador que muestra la fecha y hora actual, el spread y los niveles de stop.
Parámetros:
- Time - puede seleccionar la hora local o la hora del servidor.
- Shift from the right edge - Desplazamiento en pixeles desde el extremo derecho.
- TextColor - Color del texto.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1804
