Clock-Indiсator - indicador para MetaTrader 5

 Indicador que muestra la fecha y hora actual, el spread y los niveles de stop.

Parámetros:

  • Time - puede seleccionar la hora local o la hora del servidor. 
  • Shift from the right edge - Desplazamiento en pixeles desde el extremo derecho.
  • TextColor - Color del texto.

 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1804

