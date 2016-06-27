Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Clock-Indiсator - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit, den aktuelle Spread und Stopp-Level.
Parameter:
- Time - Sie können wählen Lokalzeit oder Serverzeit.
- Shift from the right edge - Abstand vom rechten Rand in Pixel.
- TextColor - Textfarbe.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1804
