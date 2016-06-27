CodeBaseKategorien
Indikatoren

Clock-Indiсator - Indikator für den MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
 Der Indikator zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit, den aktuelle Spread und Stopp-Level.

Parameter:

  • Time - Sie können wählen Lokalzeit oder Serverzeit. 
  • Shift from the right edge - Abstand vom rechten Rand in Pixel.
  • TextColor - Textfarbe.

 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1804

