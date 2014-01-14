CodeBaseSeções
Clock-Indiсator - indicador para MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Visualizações:
4851
Avaliação:
(44)
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra a data atual, o tempo, o spread atual e os níveis de stop.

Parâmetros:

  • Time - Você pode selecionar a hora local ou horário do servidor.
  • Shift from the right edge - Deslocamento da margem direita em pixels.
  • TextColor - Cor do texto.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1804

