Clock-Indiсator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4851
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a data atual, o tempo, o spread atual e os níveis de stop.
Parâmetros:
- Time - Você pode selecionar a hora local ou horário do servidor.
- Shift from the right edge - Deslocamento da margem direita em pixels.
- TextColor - Cor do texto.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1804
