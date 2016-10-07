コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

時計ー指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Viktor Mossekhin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1203
評価:
(44)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

 この指標は、現在の日付、時刻、スプレッドとストップレベルを示しています。

パラメータ：

  • Time - ローカル時刻かサーバ時刻を選択できます
  • Shift from the right edge - ピクセル単位での右端からのシフト
  • TextColor - テキストの色

 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1804

Three Screen Elder Arrows Three Screen Elder Arrows

エルダーの取引システムに基づいた矢印の形での指標

Levels Levels

支持/抵抗レベルを算出するあと1つの指標バージョン。

IREA IREA

IREAは、価格変化に異常な影響は逆反応によって調整されるとの考えに基づいた自動売買アルゴリズムです。

FuzzyNetファジー論理ライブラリ FuzzyNetファジー論理ライブラリ

ファジーモデルを開発するためのFuzzyNetライブラリは、C＃で書かれました。MQL5への変換中、Mamdaniタイプのシステムのための8つのメンバシップ関数と4つの非ファジィ化メソッドがライブラリに追加されました。