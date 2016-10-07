無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、現在の日付、時刻、スプレッドとストップレベルを示しています。
パラメータ：
- Time - ローカル時刻かサーバ時刻を選択できます
- Shift from the right edge - ピクセル単位での右端からのシフト
- TextColor - テキストの色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1804
