Индикаторы

Clock-Indiсator - индикатор для MetaTrader 5

 Индикатор показывает в правом нижнем углу графика текущую дату, время, а также текущий спред и уровень стопов.

Параметры:

  • Время - можно выбрать локальное время или время сервера. 
  • Смещение от правого края - Смещение от правого края в пикселях.
  • TextColor - Цвет текста.


 

 

Visual Аnalysis AfterTesting Visual Аnalysis AfterTesting

Упрощение визуального анализа графических объектов, созданных тестером стратегий.

Three Screen Elder Arrows Three Screen Elder Arrows

Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.

ChartChanger ChartChanger

Скрипт назначается на горячую клавишу для быстрой смены графиков по кругу.

NextBarColor NextBarColor

Индикатор "предсказывает" цвет следующего бара с указанной в настройках вероятностью. Полезен для оценки стратегий ориентированных на такое предсказание при выборе торговых инструментов / таймфреймов для своих стратегий.