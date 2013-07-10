Смотри, как бесплатно скачать роботов
Clock-Indiсator - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор показывает в правом нижнем углу графика текущую дату, время, а также текущий спред и уровень стопов.
Параметры:
- Время - можно выбрать локальное время или время сервера.
- Смещение от правого края - Смещение от правого края в пикселях.
- TextColor - Цвет текста.
Visual Аnalysis AfterTesting
Упрощение визуального анализа графических объектов, созданных тестером стратегий.Three Screen Elder Arrows
Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.
ChartChanger
Скрипт назначается на горячую клавишу для быстрой смены графиков по кругу.NextBarColor
Индикатор "предсказывает" цвет следующего бара с указанной в настройках вероятностью. Полезен для оценки стратегий ориентированных на такое предсказание при выборе торговых инструментов / таймфреймов для своих стратегий.