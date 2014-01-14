Autor real:

Vinin

ZigZag basado en fractales.

Se utiliza el indicador Fractals para encontrar los máximos y mínimos para ZigZag. Debido a esto, opera mucho más rápido que el indicador ZigZag convencional.



El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 27.04.2011.