ZigZag basado en VininI_FractalsTrend - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1585
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Vinin
ZigZag basado en fractales.
Se utiliza el indicador Fractals para encontrar los máximos y mínimos para ZigZag. Debido a esto, opera mucho más rápido que el indicador ZigZag convencional.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 27.04.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/704
La clase CEROnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.IncERDOnArray
La clase CERDOnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa, teniendo en cuenta la dirección del movimiento del precio. Cuando el precio se mueve hacia arriba, el indicador tiene valores positivos; por el contrario, cuando se mueve hacia abajo tiene valores negativos.
Indicador que muestra la fecha y hora actual, el spread y los niveles de stop.XMA-XN
Abanico de cien medias móviles XMA con la posibilidad de modificar el número de líneas en el gráfico y seleccionar un método de suavizado entre diez posibles variantes.