Indicadores

ZigZag basado en VininI_FractalsTrend - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1585
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Vinin

ZigZag basado en fractales.

Se utiliza el indicador Fractals para encontrar los máximos y mínimos para ZigZag. Debido a esto, opera mucho más rápido que el indicador ZigZag convencional.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 27.04.2011.

VininI_FractalsTrend

