Реальный автор: cmillion@narod.ru

Индикатор показывает точку разворота цены.

Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2016.

Рис.1. Индикатор cm_ind_level_cndl