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Индикаторы

cm_ind_level_cndl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4714
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: cmillion@narod.ru

Индикатор показывает точку разворота цены.

Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2016.

Рис.1. Индикатор cm_ind_level_cndl

Рис.1. Индикатор cm_ind_level_cndl

ToClearChartObjectsByType ToClearChartObjectsByType

Скрипт очищает текущий график от всех объектов выбранного трейдером типа

ToClearObjectsByType ToClearObjectsByType

Скрипт очищает все графики клиентского терминала от всех объектов выбранного трейдером во входных параметрах типа.

ToClearComment ToClearComment

Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.