Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cm_ind_level_cndl - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4714
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: cmillion@narod.ru
Индикатор показывает точку разворота цены.
Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2016.
Рис.1. Индикатор cm_ind_level_cndl
ToClearChartObjectsByType
Скрипт очищает текущий график от всех объектов выбранного трейдером типаToClearObjectsByType
Скрипт очищает все графики клиентского терминала от всех объектов выбранного трейдером во входных параметрах типа.
ToClearComment
Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.Stochastic_Chaikins_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.