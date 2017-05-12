CodeBaseKategorien
cm_ind_level_cndl - Indikator für den MetaTrader 5
cm_ind_level_cndl - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor: cmillion@narod.ru

Der Indikator zeigt den Umkehrpunkt des Preises.

Wenn die Kerzen eine Formation bilden, so dass ihre Lunten mit einer Linie durchkreuzt werden können, kehrt der Preis in der Regel um.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 28.07.2016 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der cm_ind_level_cndl Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18003

