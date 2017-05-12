und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Echter Autor: cmillion@narod.ru
Der Indikator zeigt den Umkehrpunkt des Preises.
Wenn die Kerzen eine Formation bilden, so dass ihre Lunten mit einer Linie durchkreuzt werden können, kehrt der Preis in der Regel um.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 28.07.2016 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der cm_ind_level_cndl Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18003
