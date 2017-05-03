Autor real: cmillion@narod.ru

O indicador exibe o ponto de reversão do preço.

Quando as linhas se alinham de tal forma que todas suas caudas podem ser cruzadas por uma linha, geralmente, o preço deve virar.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.07.2016.

Fig.1. Indicador cm_ind_level_cndl