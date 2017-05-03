Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
cm_ind_level_cndl - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2036
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: cmillion@narod.ru
O indicador exibe o ponto de reversão do preço.
Quando as linhas se alinham de tal forma que todas suas caudas podem ser cruzadas por uma linha, geralmente, o preço deve virar.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.07.2016.
Fig.1. Indicador cm_ind_level_cndl
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18003
O script apaga - em todos os gráficos do terminal - os objetos antigos do tipo selecionado, se as coordenas de tempo destes objetos estiverem fora dos limites do nível de ativação.ToClearObjectsByType
O script apaga no gráfico do terminal de cliente todos os objetos do tipo selecionado pelo trader nos parâmetros de entrada.
Indicador de volatilidade Chaikin modificado usando o estocástico e executado como nuvem de sinal.ToClearComment
O script limpa o gráfico do comentário localizado no canto superior esquerdo.