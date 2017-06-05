请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: cmillion@narod.ru
本指标显示价格的轴点。
当烛形构成模式，它们可以被一条线穿过时，价格就可能按规则反转。
本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2016年7月28日发布在代码库中。
图1. cm_ind_level_cndl 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18003
ToClearObjectsByTypeByTime
本脚本程序从所有图表上删除选定类型的旧的对象，如果这些对象的时间坐标在触发水平之外的话。ToClearObjectsByType
本脚本程序删除客户终端中所有图表上用户在输入参数中指定类型的对象。
Stochastic_Chaikins_Volatility
修改版的蔡金波动性指标，外观类似于随机震荡指标，使用信号云的形式实现。ToClearComment
本脚本程序可以删除位于图表左上角的注释。