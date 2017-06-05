代码库部分
指标

cm_ind_level_cndl - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1411
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者: cmillion@narod.ru

真实作者: cmillion@narod.ru

本指标显示价格的轴点。

当烛形构成模式，它们可以被一条线穿过时，价格就可能按规则反转。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2016年7月28日发布在代码库中。

图1. cm_ind_level_cndl 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18003

