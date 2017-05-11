CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Bollinger - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sergey Pavlov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1581
Ranking:
(32)
Publicado:
bollinger.mq5 (10.34 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La estrategia comercial se construye sobre el indicador iBands.

Al producirse la ruptura del canal, se abre una posición en la dirección opuesta al movimiento del precio. Si el límite superior del canal ha sido traspasado de abajo hacia arriba, entonces la posición será Sell, y si el límite inferior ha sido traspasado de arriba hacia abajo, entonces será Buy.

Fig. 1 Resultado del comercio en los años 2016-2017.

Fig. 1 Resultado del comercio en los años 2016-2017.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17992

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI de Laguerre con filtro de Laguerre.

Candle Candle

Comercio según la vela anterior.

Modify SL TP Modify SL TP

El script se usa para cambiar el stop-loss y el take-profit de la posición.

ToClearChartObjectsByType ToClearChartObjectsByType

Este script despeja el gráfico actual de todos los objetos del tipo seleccionado por el tráder