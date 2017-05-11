Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Bollinger - Asesor Experto para MetaTrader 5
La estrategia comercial se construye sobre el indicador iBands.
Al producirse la ruptura del canal, se abre una posición en la dirección opuesta al movimiento del precio. Si el límite superior del canal ha sido traspasado de abajo hacia arriba, entonces la posición será Sell, y si el límite inferior ha sido traspasado de arriba hacia abajo, entonces será Buy.
Fig. 1 Resultado del comercio en los años 2016-2017.
