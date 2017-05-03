Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bollinger - expert para MetaTrader 5
Estratégia de negociação baseada no indicador iBands.
Após penetrado o canal, é aberta uma posição na direção oposta do movimento do preço. Se a borda superior do canal for penetrada de baixo para cima, a posição deverá ser Sell, se a inferior for penetrada de cima para baixo, então Buy.
Fig. 1. Resultado de negociação 2016-2017.
