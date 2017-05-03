CodeBaseSeções
Bollinger - expert para MetaTrader 5

Estratégia de negociação baseada no indicador iBands.

Após penetrado o canal, é aberta uma posição na direção oposta do movimento do preço. Se a borda superior do canal for penetrada de baixo para cima, a posição deverá ser Sell, se a inferior for penetrada de cima para baixo, então Buy.

Fig. 1. Resultado de negociação 2016-2017.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17992

