ポケットに対して
エキスパート

ボリンジャー - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1596
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

戦略はiBands指標に基づいています。

価格がチャンネルを突破すると、価格の動きとは反対の方向にポジションが開かれます。価格が上のチャンネルボーダーを上回った場合、売りポジションが開かれます。下のチャンネルボーダーを下回った場合、買いポジションが開かれます。

図1　2016-2017の取引結果

図1　2016-2017の取引結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17992

