Modify SL TP - script para MetaTrader 5
El script se usa para cambiar el stop-loss y el take-profit para la posición actual.
Los nuevos stop-loss y take-profit se basan en el precio de mercado.
Si los parámetros de entrada son iguales a 0, no habrá ningún cambio en los niveles stop.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17994
