Modify SL TP - script para MetaTrader 5

Ziheng Zhuang
Visualizaciones:
2230
Ranking:
(45)
Publicado:
\MQL5\Scripts\
Modify_SL_TP.mq5 (6.69 KB) ver
El script se usa para cambiar el stop-loss y el take-profit para la posición actual.

Los nuevos stop-loss y take-profit se basan en el precio de mercado.

Si los parámetros de entrada son iguales a 0, no habrá ningún cambio en los niveles stop.

Modify SL TP

