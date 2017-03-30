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Советники

Bollinger - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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6106
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Торговая стратегия построена на индикаторе iBands.

При пробитии канала открывается позиция в противоположную сторону от движения цены. Если верхняя граница канала пробита снизу вверх, то позиция Sell, а если нижняя пробита сверху вниз - то Buy.

Рис. 1. Результат торговли 2016-2017 гг.

Рис. 1. Результат торговли 2016-2017 гг.

OpenBuySellLimitOrders OpenBuySellLimitOrders

Скрипт для размещения двух Buy и Sell limit ордеров на одинаковом расстоянии.

OpenBuySellStopOrders OpenBuySellStopOrders

Скрипт для размещения двух Buy и Sell Stop ордеров на одинаковом расстоянии.

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

Скрипт очищает все графики терминала от состарившихся объектов выбранного типа, если временные координаты этих объектов лежат за пределами уровня срабатывания.

ToClearObjectsByType ToClearObjectsByType

Скрипт очищает все графики клиентского терминала от всех объектов выбранного трейдером во входных параметрах типа.