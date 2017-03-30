Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6106
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия построена на индикаторе iBands.
При пробитии канала открывается позиция в противоположную сторону от движения цены. Если верхняя граница канала пробита снизу вверх, то позиция Sell, а если нижняя пробита сверху вниз - то Buy.
Рис. 1. Результат торговли 2016-2017 гг.
OpenBuySellLimitOrders
Скрипт для размещения двух Buy и Sell limit ордеров на одинаковом расстоянии.OpenBuySellStopOrders
Скрипт для размещения двух Buy и Sell Stop ордеров на одинаковом расстоянии.
ToClearObjectsByTypeByTime
Скрипт очищает все графики терминала от состарившихся объектов выбранного типа, если временные координаты этих объектов лежат за пределами уровня срабатывания.ToClearObjectsByType
Скрипт очищает все графики клиентского терминала от всех объектов выбранного трейдером во входных параметрах типа.