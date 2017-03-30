Торговая стратегия построена на индикаторе iBands.

При пробитии канала открывается позиция в противоположную сторону от движения цены. Если верхняя граница канала пробита снизу вверх, то позиция Sell, а если нижняя пробита сверху вниз - то Buy.

Рис. 1. Результат торговли 2016-2017 гг.