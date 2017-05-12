CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Bollinger - Experte für den MetaTrader 5

Sergey Pavlov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2076
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
bollinger.mq5 (10.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Handelsstrategie basiert auf dem iBands Indikator.

Beim Ausbruch des Kanals wird eine Position in der entgegengesetzten Richtung vom Preis eröffnet. Wenn die obere Grenze des Kanals von unten nach oben durchbrochen wurde, wird eine Sell-Position eröffnet, wenn die untere Grenze von oben nach unten durchbrochen wurde, dann wird eine Buy-Position eröffnet.

Abb. 1. Handelsergebnisse 2016-2017

Abb. 1. Handelsergebnisse 2016-2017

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17992

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI von Laguerre mit dem Filter von Laguerre.

Candle Candle

Handel basierend auf der vorherigen Kerze.

Modify SL TP Modify SL TP

Das Skript wird für die Änderung der Stop Loss und Take Profit Levels einer Position verwendet.

ToClearChartObjectsByType ToClearChartObjectsByType

Das Skript löscht alle Objekte des vom Trader angegebenen Typs vom aktuellen Chart