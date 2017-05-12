und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bollinger - Experte für den MetaTrader 5
Die Handelsstrategie basiert auf dem iBands Indikator.
Beim Ausbruch des Kanals wird eine Position in der entgegengesetzten Richtung vom Preis eröffnet. Wenn die obere Grenze des Kanals von unten nach oben durchbrochen wurde, wird eine Sell-Position eröffnet, wenn die untere Grenze von oben nach unten durchbrochen wurde, dann wird eine Buy-Position eröffnet.
Abb. 1. Handelsergebnisse 2016-2017
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17992
