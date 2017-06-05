真实作者: Andrey Matvievskiy

根据平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标在图表主窗口上画出的简单趋势指标。如果ADX的正向线高于它的负向线，也就是上涨趋势使用蓝色点做标记，如果线的位置是相反的，点就是红色的。趋势的强度增强，点就会增大，如果ADX下降，趋势变弱，点就变小。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2009年7月22日发布在mql4.com 的代码库中。

图1. FILTER_ADX_AM_ch 指标