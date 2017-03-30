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FILTER_ADX_AM_ch - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Andrey Matvievskiy
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index, размещенный на основном графике. Салатовый значок при растущем тренде, если плюсовая линия ADX выше минусовой, красный значок при обратном расположении линий. Крупная точка при росте ADX, свидетельствует об усилении тренда, маленькая точка при падении тренда, свидетельствует об его ослаблении.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.
Рис.1. Индикатор FILTER_ADX_AM_ch
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index.ParabolicUsMoving
Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.
Скрипт для размещения BuyLimit ордераOpenSellLimitOrder
Скрипт для размещения SellLimit ордера