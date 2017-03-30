CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

ClosePositionsBySymbol - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3261
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.

ClosePositionsBySymbol

CloseAllPositions CloseAllPositions

Скрипт закрывает все открытые позиции на текущем счете.

StrangeIndicator_HTF StrangeIndicator_HTF

Индикатор StrangeIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Background_StreamСCandles_HTF Background_StreamСCandles_HTF

Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.