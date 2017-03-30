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ClosePositionsBySymbol - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.
CloseAllPositions
Скрипт закрывает все открытые позиции на текущем счете.StrangeIndicator_HTF
Индикатор StrangeIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Background_StreamСCandles_HTF
Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.ThreeCandles_HTF
Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.