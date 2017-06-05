请观看如何免费下载自动交易
ClosePositionsBySymbol - MetaTrader 5脚本
关闭当前交易品种所有仓位的脚本程序。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17944
