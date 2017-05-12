Ein Expert Advisor für das Schließen aller offenen Positionen auf dem aktuellen Symbol, wenn die aktuelle Serverzeit den in den Eingabevariablen festgelegten Zeitlimit überschritten hat.

