Indikatoren

Candle Shadow - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
994
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ermittelt Kerzen ohne oberen oder unteren Schatten. Der Indikator wird mithilfe des Stils DRAW_ARROW gezeichnet. Dabei ist es möglich, die minimale Größe des Körpers der Kerze festzulegen.

Сandle Shadow inputs

Сandle Shadow chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17923

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Ein Expert Advisor für das Schließen aller offenen Positionen auf dem aktuellen Symbol, wenn die aktuelle Serverzeit den in den Eingabevariablen festgelegten Zeitlimit überschritten hat.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Ein Expert Advisor für das Schließen aller offenen Positionen auf dem aktuellen Symbol, wenn die aktuelle Serverzeit den in den Eingabevariablen festgelegten Zeitlimit überschritten hat.

Precision Trend Precision Trend

Eine neue Version des Precision Trend Indikators.

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Der Precision Trend Indikator realisiert als Histogramm.