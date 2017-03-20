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Индикаторы

Candle Shadow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2784
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Поиск свечей без верхней или без нижней тени. Индикатор рисуется при помощи стиля DRAW_ARROW. При этом есть возможность задать минимальный размер тела свечи.

Сandle Shadow inputs

Сandle Shadow chart

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (прерывистая сигнальная линия) - RSX.

Dsl - stochastic Dsl - stochastic

Dsl (прерывистая сигнальная линия) - стохастик для MetaTrader 5.

Detrended Synthetic Price (histo) Detrended Synthetic Price (histo)

Индикатор цены без текущего тренда с гистограммой.

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).