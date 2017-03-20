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Candle Shadow - индикатор для MetaTrader 5
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Поиск свечей без верхней или без нижней тени. Индикатор рисуется при помощи стиля DRAW_ARROW. При этом есть возможность задать минимальный размер тела свечи.
Dsl - rsx
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - RSX.Dsl - stochastic
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - стохастик для MetaTrader 5.
Detrended Synthetic Price (histo)
Индикатор цены без текущего тренда с гистограммой.Detrended Synthetic Price (bars)
Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).