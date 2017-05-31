コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle Shadow - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1123
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
この指標は、上髭も下髭を持たないローソク足を見つけます。描画にはDRAW_ARROWスタイルが使われます。ローソク足の最小サイズを設定することもできます。

Сandle Shadowの入力

Сandle Shadowのチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17923

