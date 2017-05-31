無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle Shadow - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、上髭も下髭を持たないローソク足を見つけます。描画にはDRAW_ARROWスタイルが使われます。ローソク足の最小サイズを設定することもできます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17923
Exp_CloseAllPositionsByTime
このエキスパートアドバイザーは、現在のサーバ時間が入力変数で指定された時間制限を超えた場合、口座で開かれているポジションを全て決済します。Exp_ClosePositionsByTime
このエキスパートアドバイザーは、現在のサーバ時間が入力変数で指定された時間制限を超えた場合、口座で開かれている現在の銘柄のポジションを全て決済します。
Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント）
この指標は、最小または最大の髭をもつローソク足を見つけます。ローソク足実体の大きさの制限。Candle shadow percent(ローソク足の髭のパーセント)
このエキスパートアドバイザーは、同名の指標に基づいています。ロットは、余剰証拠金のパーセンテージとしてリスク値に基づいて計算されます。