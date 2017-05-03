Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Candle Shadow - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2546
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Pesquisa de velas sem sombras inferiores/superiores. O indicador é desenhado usando o estilo DRAW_ARROW. Além disso, fornecida a possibilidade de definir o tamanho mínimo para o corpo de vela.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17923
Exp_CloseAllPositionsByTime
Expert Advisor para fechar todas as posições, abertas na conta, se a hora atual do servidor ultrapassar o limite de tempo fixo nas variáveis de entrada.Exp_ClosePositionsByTime
Expert Advisor para fechar todas as posições no símbolo atual, se a hora atual do servidor ultrapassar o limite de tempo fixo nas variáveis de entrada.
Precision Trend
Nova versão do indicador tendência precisa.Precision trend (histo)
Indicador Precision trend na forma de histograma.