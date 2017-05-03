CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candle Shadow - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2546
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Pesquisa de velas sem sombras inferiores/superiores. O indicador é desenhado usando o estilo DRAW_ARROW. Além disso, fornecida a possibilidade de definir o tamanho mínimo para o corpo de vela.

Сandle Shadow inputs

Сandle Shadow chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17923

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Expert Advisor para fechar todas as posições, abertas na conta, se a hora atual do servidor ultrapassar o limite de tempo fixo nas variáveis de entrada.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Expert Advisor para fechar todas as posições no símbolo atual, se a hora atual do servidor ultrapassar o limite de tempo fixo nas variáveis de entrada.

Precision Trend Precision Trend

Nova versão do indicador tendência precisa.

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Indicador Precision trend na forma de histograma.