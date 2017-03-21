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Индикаторы

StreamСCandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3214
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор окрашивает свечки, размер которых в пунктах, умноженных на объем, превышает фиксированный в настройках. В расчет принимается в зависимости от настроек тело свечи или весь размер свечи.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE;              //вариант размера
input uint Candles_Size=1000;                        //минимальный размер свечи для срабатывания
input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_;  //объём 
input uint NumberofBar=1;                            //Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                             //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                         //Количество алертов
input bool EMailON=false;                            //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                             //Разрешение отправки сигнала на мобильный

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.01.2016.

Рис.1. Индикатор Stream

Рис.1. Индикатор Stream

ColorParabolic_HTF ColorParabolic_HTF

Индикатор ColorParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Советник для закрывания всех позиций, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.