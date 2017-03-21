Реальный автор: Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор окрашивает свечки, размер которых в пунктах, умноженных на объем, превышает фиксированный в настройках. В расчет принимается в зависимости от настроек тело свечи или весь размер свечи.

Входные параметры индикатора:

input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; input uint Candles_Size= 1000 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.01.2016.

Рис.1. Индикатор Stream