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StreamСCandles - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Yuriy Tokman (YTG)
Индикатор окрашивает свечки, размер которых в пунктах, умноженных на объем, превышает фиксированный в настройках. В расчет принимается в зависимости от настроек тело свечи или весь размер свечи.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; //вариант размера input uint Candles_Size=1000; //минимальный размер свечи для срабатывания input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; //объём input uint NumberofBar=1; //Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; //Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; //Количество алертов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.01.2016.
Рис.1. Индикатор Stream
Индикатор ColorParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.WATR_HTF_Signal
Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок
Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.Exp_CloseAllPositionsByTime
Советник для закрывания всех позиций, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.