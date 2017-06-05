请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Yuriy Tokman (YTG)
本指标在烛形大小超过预设值的一定倍数时使用彩色做标记。根据设置，指标可以根据烛体大小或者整个烛形大小来进行计算。
指标的输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; //大小选项 input uint Candles_Size=1000; //触发的最小烛形大小 input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; //交易量 input uint NumberofBar=1; //生成信号的柱的编号 input bool SoundON=true; //启用提醒 input uint NumberofAlerts=2; //提醒的数量 input bool EMailON=false; //启用电子邮件通知 input bool PushON=false; //启用推送通知
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且在2016年1月22日发布在代码库中。
图1. Stream 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17893
