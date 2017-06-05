WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象用彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。

XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。