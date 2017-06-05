代码库部分
StreamСCandles - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
真实作者: Yuriy Tokman (YTG)

本指标在烛形大小超过预设值的一定倍数时使用彩色做标记。根据设置，指标可以根据烛体大小或者整个烛形大小来进行计算。

指标的输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                  |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE;              //大小选项
input uint Candles_Size=1000;                        //触发的最小烛形大小
input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_;  //交易量
input uint NumberofBar=1;                            //生成信号的柱的编号
input bool SoundON=true;                             //启用提醒
input uint NumberofAlerts=2;                         //提醒的数量
input bool EMailON=false;                            //启用电子邮件通知
input bool PushON=false;                             //启用推送通知

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且在2016年1月22日发布在代码库中。

图1. Stream 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17893

