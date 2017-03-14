ОСЦИЛЛЯТОР DMI

Комплект индикаторов, составляющих индекс направленного движения Уайлдера, состоит из индикатора положительно направленного движения (+ DI) и индикатора отрицательно направленного движения (- DI). Они представляют собой базу для более распространенного индекса среднего направленного движения — ADX. В то время как ADX предоставляет информацию о силе (но не о направлении) ценового движения, +DI и -DI рассказывают нам о положительном или отрицательном направлении цены за определенный период времени.



Автор этой идеи, Уайлдер, изложил полную информацию о функциональности и конструкции всех компонентов индекса в своей книге 1978 года, New Concepts In Technical Trading Systems. Компоненты индекса фокусируются на той части торгового диапазона текущего бара, которая выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Если она выше, то тенденция считается позитивной, а если ниже — то негативной. Движение + DI выше линии -DI говорит о том, что восходящее направление обогнало нисходящее. И наоборот, если +DI спускается ниже -DI, значит, цена снижается из-за давления продаж или отсутствия ценового импульса. Потенциальная смена направления тренда отслеживается в местах пересечения линий.

