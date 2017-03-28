CodeBaseKategorien
Indikatoren

Dsl - DMI Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Veröffentlicht:
Eine Version des DMI Oszillators der Indikatorfamilie der dsl (stufenförmige Signallinie).

Nur eine kurze Beschreibung des DMI ‌(er ist ja gut bekannt).

DMI OSZILLATOR

Teil von Wilder’s Directional Movement Index (DMI) sind die Indikatoren Plus Directional Movement Indikator (+DI) und Minus Directional Movement Indikator (-DI). Sie bilden die Grundlage des weithin bekannten Average Directional Index (ADX). Während der ADX über die Stärke einer Preisbewegung Auskunft gibt, nicht aber über seine Richtung, informieren +DI und -DI über eine positive und negative Preisbewegung einer bestimmten Zeitspanne.

Wilder beschrieb alles über die Funktion und Berechnung aller Komponenten in seinem Buch von 1978 New Concepts In Technical Trading Systems. Im Allgemeinen beziehen sich die Plus und Minus Komponenten des DMI auf den Teil der aktuellen Bar, der außerhalb der vorherigen liegt. Ist er höher gilt er als (+) positiv, andernfalls als (-) negativ. Diese Werte werden durch den ATR geteilt und gemittelt mit einer Periodenlänge von, normalerweise, 14. Ein +DI über dem -DI kennzeichnet eine Aufwärtsbewegung der Preise, da sie stärker ist als eine Abwärtsbewegung. Umgekehrt, wenn der +DI unter den -DI fällt, fallen die Preise entweder aus einem Verkaufsdruck oder wegen der Abwesenheit eines Aufwärtsimpulses. Eine Trendumkehr ist möglich, wenn sich die beiden kreuzen.

Wie alle dsl-Indikatoren kann auch er zur Trendfolge oder Gegen-Den-Trend‌ verwendet werden, aber dsl kann in diesem Fall eine Abschätzung der Impulsstärke ergänzen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17855

