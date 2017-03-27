Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_SSL - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_SSL se basa en las señales generadas por el indicador SSL. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de del indicador se ha cambiado.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador SSL.ex5 debe ubicarse en <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
El indicador SSL permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entradaColorKeltnerCandles
Este indicador colorea las velas en diferentes colores dependiendo de la fuerza y la dirección de la tendencia, usando para eso los canales de Keltner.
Es el indicador de tendencia SSL que marca los momentos del cambio de la tendencia usando los iconos de color, con posibilidad de generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push.ColorParabolic_Alert
El indicador de señal semafórico ColorParabolic permite generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push al smartphone.