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VTS_Keltner - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: IZZY
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.
Рис.1. Индикатор VTS_Keltner
Bollinger Bands as Support & Resistance
Образец выставления отложенных ордеров на основе полос Болллинджера.VTS_BB
Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.
MT5 to MT4 Set File Converter
Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.SSL_Alert
Трендовый индикатор SSL с индикацией моментов изменения тренда цветными значками, с возможностью подачи алертов и отправки почтовых и Push-сообщений.