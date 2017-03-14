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Индикаторы

VTS_Keltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2175
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: IZZY

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.

Рис.1. Индикатор VTS_Keltner

Рис.1. Индикатор VTS_Keltner

Bollinger Bands as Support & Resistance Bollinger Bands as Support & Resistance

Образец выставления отложенных ордеров на основе полос Болллинджера.

VTS_BB VTS_BB

Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.

MT5 to MT4 Set File Converter MT5 to MT4 Set File Converter

Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.

SSL_Alert SSL_Alert

Трендовый индикатор SSL с индикацией моментов изменения тренда цветными значками, с возможностью подачи алертов и отправки почтовых и Push-сообщений.