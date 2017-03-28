CodeBaseSeções
Indicadores

VTS_Keltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1724
Avaliação:
(23)
Publicado:
Autor real: IZZY

Indicador de tendência VTS com uso de canal Keltner.

Fig.1. Indicador VTS_Keltner

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17835

