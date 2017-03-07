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VTS - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: IZZY
Трендовый индикатор. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 06.11.2007.
Рис.1. Индикатор VTS
StrangeIndicator
Сглаженный осциллятор StrangeIndicator с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.SuperSR6_HTF
Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorXCCI_Histogram_HTF
Индикатор ColorXCCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CDir (MT5) - класс для получения оглавления каталога
Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL5 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.