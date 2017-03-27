CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXWPR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
761
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
ColorXWPR_Histogram.mq5 (18.04 KB) ver
ColorXWPR_Histogram_HTF.mq5 (18.81 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorXWPR_Histogram.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorXWPR_Histogram_HTF‌

Fig. 1. Indicador ColorXWPR_Histogram_HTF‌

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17836

VTS_Keltner VTS_Keltner

Indicador de tendencia VTS con el uso del canal de Keltner.

VTS_BB VTS_BB

Indicador de tendencia VTS con el uso de las Bandas de Bollinger.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Se utilizan dos МAs, una MACD y una CCI. OnTradeTransaction se utiliza para obtener la hora de la apertura de la posición.

ColorKeltnerCandles ColorKeltnerCandles

Este indicador colorea las velas en diferentes colores dependiendo de la fuerza y la dirección de la tendencia, usando para eso los canales de Keltner.