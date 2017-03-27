Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorXWPR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorXWPR_Histogram.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorXWPR_Histogram_HTF
