Indikatoren

VTS_Keltner - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
884
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Der echte Autor: IZZY

Der Trend-Indikator VTS mit der Verwendung des Kanal-Keltners.

in Abb.1. Der Indikator VTS_Keltner

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17835

